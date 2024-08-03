شكرا لقرائتكم خبر عن سعر مصنعية الجنيه الذهب فى مصر وفق أحدث تطورات سوق الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

أسعار مصنعيات العملات الذهب في مصر سجلت تحركات ملحوظة بداية 2024، وينشر الخليج 365 أسعار مصنعيات العملات الذهب وعلى رأسها مصنعية الجنيه الذهب في مصر.

سجل سعر مصنعية الخمسة جنيهات ذهب 53 جنيها في الجرام ومصنعية الجنيه الذهب 54 جنيها في الجرام، ومصنعية نصف الجنيه الذهب 60 جنيها في الجرام ومصنعية ربع جنيه ذهب 66 جنيها في الجرام.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .