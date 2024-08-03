شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: نحرص على الاستغلال الأمثل للأصول وحسن إدارتها والان مع تفاصيل الخبر

واصل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولته التفقدية لعدد من الأصول والمشروعات الفندقية والسياحية والخدمية للشركات التابعة، حيث قام بزيارة ميدانية للمتنزه السياحي "حديقة الميريلاند" ومبنى غرناطة التاريخي التابعين لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير.

‏‎تفقد المهندس محمد شيمي الأعمال الجارية بحديقة الميريلاند والأماكن التي تم تطويرها والمنطقة الترفيهية ومواقع المشروعات المستقبلية والتي تتضمن مناطق خدمية وترفيهية، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم برامج ترفيهية والاهتمام بعمليات التشجير والمساحات الخضراء، والتنسيق مع وزارة الثقافة لتقديم أنشطة وعروض ثقافية بمبنى غرناطة.

أكد المهندس محمد شيمي أن تحقيق الاستفادة القصوى من مختلف الأصول واستغلالها بالشكل الأمثل وحسن إدارتها لتعظيم العوائد الاقتصادية من أهم محاور خطة العمل، مشيرا إلى أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص لما له من خبرات في إدارة وتشغيل مثل تلك المشروعات والأصول.

كما قام المهندس محمد شيمي، بزيارة إلى أحد فروع شركة عمر أفندي الواقعة بميدان روكسي بمنطقة مصر الجديدة، وأجرى جولة داخل الفرع بمختلف طوابقه، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أداء الفروع وإحياء العلامة التجارية وإعادة بناء الثقة مع العملاء وتنشيط المبيعات وتطوير أساليب العرض، والبيع بأسعار تناسب فئات المجتمع، ومراعاة تنويع المنتجات وجودتها، وعرض منتجات الشركات التابعة.



الوزير خلال جولته



وزير قطاع الاعمال في جولته



وزير قطاع الاعمال



