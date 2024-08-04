شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور مبادرة " ابدأ " بالمدينة الدوائية بمحافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

تسعي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " لإستغلال إمكانات كل محافظة في مصر من حيث طبيعة المحافظة والعمل علي توفير فرص العمل لأبنائها ، لنجد فيديو خاص نشر على الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية " ابدأ "، عن مشروع مدينة " الخامات الدوائية " المسمي بمشروع " جيبتو فارما" بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية ، والذي يعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا .



وقال الدكتور محمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة (صحة) الطبية فى الفيديو المذكور أننا نستورد مواد خام الصناعات الدوائية بقيمة مليار ونصف دولار سنويًا، والمفترض مع زيادة الاسعار عالميًا أن تصل الفاتورة إلى 2 مليار دولار سنوياً ومن هنا جاءت فكرة المدينة الدوائية والتى ستعمل على توفير 300 مادة خام دوائية .

وأضاف في تصريحاته السابقة أنه "حين أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة " ابدأ " ، قمنا بإنشاء تحالف يتكون من مجموعة من الشركات المصرية لديها خبرة في مجال صناعة الدواء، وتم التواصل مع مبادرة " ابدأ " ، حيث قامت بتسهيل تطوير وإستلام الأرض المخصصة من الجهات الحكومية .



وأشار إلى أنه تم تأسيس 3 شركات لصناعة الخامات الدوائية، وهى شركة "فارما" لصناعة الخامات الدوائية من مصادر كيمائية مخلقة، وشركة " هيربا " لصناعة الخلاصات من النباتات الطبية ، وشركة " سيترو " ايجيبت لصناعة المواد الكيمائية ، أن هذا المشروع يعمل به نحو 2000 عامل مبدئيا .

ومع انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستكون هناك انطلاقة أكبر لتطوير منظومة الوحدات الصحية والمراكز الطبية، والمستشفيات القائمة في المراكز بالمحافظات والريف المصري، وسيتم تقديم خدمة صحية أفضل علي أعلى مستوى من الرعاية الصحية لأكثر من 58 مليون مواطن يقطنون في الريف وذلك طبقا لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .



يعد مشروع استراتيجية "توطين صناعة الدواء"، أحد المشروعات الهامة التى تتبناها الدولة، ويهدف المشروع إلى تعميق التصنيع المحلى للأدوية وذلك من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلى، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية .

وتقع مدينة الدواء على مساحة ألف متر مربع، والهدف الرئيس منها هو وضع مصر على خريطة العالم لتصنيع الخامات الدوائية التى يهيمن عليها عدد محدود من الدول، وأهمها الصين والهند .

يذكر أن " المدينة الدوائية " هو أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ويمنع أية ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين .



