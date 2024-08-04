شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن فى مصر اليوم الأحد .. انخفاض الفراخ البيضاء 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت بورصة الدواجن في مصر اليوم الأحد 4أغسطس 2024 ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة مقابل 75 جنيها بقيمة هبوط 5 جنيهات ويصل السعر النهائي للمستهلكين 85 إلي 90 جنيها للكيلو تقريباً.

وأشارت شعبة الدواجن إلى أن أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تذبذب واضح بعد هبوط ملحوظ منتصف شهر يوليو 2024 ثم اتجه السعر للصعود مرة أخري إلي مستوي 75 جنيها للجرام ثم تراجع في تعاملات اليوم الأحد 5 جنيهات.

وأشار إلى أن سعر البيض في الأسواق سجل استقرارًا عند 142 جنيها للبيض الأبيض و137 جنيها للبيض البلدي و149 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وكانت أسعار الدواجن سجلت الأسبوع قبل الماضى أدنى مستويات لها منذ شهرين تقريباً مع هبوط فى أسعار الفراخ البيضاء في المزارع من 95 إلي 65 جنيها قبل أن تعاود تسجيل70جنيها.