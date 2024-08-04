شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولى: تعبئة 45 مليار دولار من الموارد لمعالجة القضايا وحماية سبل كسب العيش والان مع تفاصيل الخبر

في عام 2024، من المرجح أن يظل الأمن الغذائي أحد التحديات الحاسمة التي يواجهها العالم، ولذلك، أدرج البنك الدولي الأمن الغذائي والتغذوي ضمن التحديات العالمية الثمانية التي يتعين التصدي لها على نطاق واسع، وقام بتعبئة 45 مليار دولار من الموارد لمعالجة القضايا وحماية سبل كسب العيش في جميع أنحاء العالم، متجاوزًا بذلك حجم ارتباطه الأولي المتوقع البالغ 30 مليار دولار والذي أعلنه البنك في مايو 2022.

وبحسب ما نشر على مدونات البنك الدولى فأنه يُعد توقع وفهم تطور الأمن الغذائي وردود الأفعال المرتبطة به على الاتجاهات المستقبلية أمرًا ضروريًا لوضع السياسات الفعالة وخطط الاستجابة. ويمثل تقرير آفاق الأمن الغذائي العالمي الصادر عن البنك الدولي، والذي يتم تحديثه ثلاث مرات في السنة، وكان آخرها في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أحد الموارد الشاملة التي تم إعدادها لدعم هذا المسعى. وتهدف هذه المدونة إلى استخلاص الرؤى والأفكار الرئيسية من أحدث النتائج التي أوردها التقرير وآثارها على الأمن الغذائي في عام 2024 وما بعده.

أشار التقرير انه في أكتوبر2023، نشر البنك الدولي أحدث إصدار من تقرير آفاق الأمن الغذائي العالمي. وهذه السلسلة، التي تنشر ثلاث مرات كل عام، هي سلسلة بيانات مبتكرة قائمة على النماذج وتهدف لرصد وتحليل الأمن الغذائي العالمي، وتوفير المعلومات الأساسية لاستكمال الإحصاءات الرسمية والمساعدة على فهم المشهد المتغير. ونظرًا لأن التقرير يحتوي على بيانات تاريخية وأولية ومتوقعة، فإنه يقدم رؤى وأفكارًا حول انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع أنحاء العالم، ويسد الفجوات الكبيرة في المعرفة.

وتغطي المكونات الرئيسية للتقرير انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد، والتقديرات الخاصة بالبلدان التي تفتقر إلى البيانات الرسمية، وأحجام السكان الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، والتمويل المطلوب لشبكات الأمان.

ويكمن أحد استخداماته الأساسية في استكمال البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) المنشورة في تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، وملء الفجوات في بيانات البلدان التي لم يتم الإبلاغ عنها، ورؤية استشرافية تستند إلى نموذج للتعلم الآلي الذي يستفيد من قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية التابعة للبنك الدولي وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. ويسوق التقرير تقديرات لاحتياجات تمويل شبكات الأمان على غرار النهج السابقة للمؤسسة الدولية للتنمية التي استخدمت أصلا في المؤسسة الدولية للتنمية (2020).

واستخدمت الإصدارات السابقة من هذا التقرير في تقدير الطلب على تمويل نافذة الاستجابة المبكرة في إطار نافذة التصدي للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية، وفي تقارير أحدث المستجدات الاقتصادية الإقليمية التي يصدرها البنك، وذلك لإثراء الاستجابة على مستوى البنك لأزمة الغذاء العالمية، كما استخدمت في التحديث الصادر عن مجموعة الأربعة والعشرين حول آفاق تمويل الأمن الغذائي.

وفي تقرير البنك الدولي عن مستجدات الأمن الغذائي لشهر ديسمبر2023 تم استخدام إصدار أكتوبر 2023 من التقرير لتحليل الاتجاهات الرئيسية للأمن الغذائي العالمي، كما تم إبرازه نتائجه في لوحة البيانات العالمية للأمن الغذائي والتغذوي. وهذه المدونة تقدم ملخصًا للرؤى والأفكار، وبنظرة سريعة، تشير أحدث التوقعات إلى أن أوضاع الأمن الغذائي العالمي تستقر بوتيرة بطيئة في عام 2024، لكن التفاوتات بين فئات الدخل تزداد شيئًا فشيئًا.

