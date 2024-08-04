شكرا لقرائتكم خبر عن 4100رسالة غذائية مصدرة لـ550 صنف والبصل والمانجو على رأس القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 28 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 27 يوليو – 2 أغسطس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 109 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 70 زيارة، وأصدرت الإدارة 511 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 430 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4100 رسالة بنحو 200 ألف طن لعدد 1410 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 550 صنف من خضروات وفواكه طازجة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدر البصل الطازج قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 13 ألف طن، تليه فاصوليا بأنواعها بإجمالي 12 ألف طن، ثم خضروات مشكلة مجمدة بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 72 صنف بنحو 45 ألف طن.

وتصدرت المانجو قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 12 ألف طن، تليها الموالح والفراولة بإجمالي 11 ألف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 73 صنف بنحو 37 ألف طن.

ومثلت السودان والمغرب وليبيا والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 145 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 570 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 530 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 480 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2040 رسالة بنحو 560 ألف طن لعدد 790 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 190 صنف من قمح وسكر خام وزيوت متنوعة وأسماك مجمدة من 90 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها رومانيا، البرازيل، أمريكا وبلغاريا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 645 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 460 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 220 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 45 منتج و19 شركة و1 مصنع، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 530 منتج جديد، وأصدرت 18 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش لمضارب الأرز بمحافظتي الشرقية والغربية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 43 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 36 شكوى وجاري فحص 7 شكاوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 365 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الغربية، الغردقة، القاهرة، الاسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، أسوان، الاسكندرية، المنيا، الجيزة، مرسى مطروح والوادي الجديد، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 50 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 493 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 348 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 253 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات الجيزة، القليوبية، الغربية، القاهرة، دمياط، الشرقية، جنوب سيناء، الدقهلية، الاسكندرية، المنيا وبور سعيد.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 16 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الفيوم، الاسكندرية، الغربية والدقهلية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 60 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، بورسعيد، البحر الأحمر، مرسى مطروح وجنوب سيناء.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 34 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، القليوبية، مرسى مطروح، قنا، البحر الأحمر والدقهلية.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 417 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 12 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 54 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 16 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما قامت إدارة المجازر بشن حملة على بعض المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الجيزة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء، وتم سحب عينات من المجازر لتحديد مدى صلاحيتها في مراحل غسل الدواجن.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 3 مأموريات رقابية في محافظتي القاهرة والقليوبية.



حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بشن 18 حملة تفتيشية موسعة على 200 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 20 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلك المنشآت، وتم تنفيذ 14 قرار نيابة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 50 محضرًا، تنوعت مابين محاضر نقص اشتراطات صحية، ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي (لحوم، دواجن، ألبان) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

وشن فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 7 حملات تفتيشية مشتركة مع (مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، جهاز حماية المستهلك، إدارة البيئة بالديوان العام) على 40 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (عزبة البرج، فارسكور، رأس البر، دمياط، كفر الشيخ، الزرقا).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم سحب عينة كرسبي للفحص المعملي.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة بشن 50 حملة تفتيشية على 404 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (الرحمانية، دمنهور، أبو حمص، كفر الدوار، أبو المطامير، حوش عيسى، إيتاي البارود، كوم حمادة، النوبارية، المحمودية).

وأسفرت تلك الحملات عن رصد 3950 عبوة مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 10 حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، البيئة)، حيث تم المرور على 59 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، المنزلة، سندوب). وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة وأخرى تبدو عليها تغير في الخواص، وتحرير 1 محضر عدم تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بشن 25 حملة تفتيشية على 104 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، السادات، تلا، قويسنا، منوف، أشمون، الشهداء، الباجور)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما تم تحرير 2 محضر عدم تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 3 حملات تفتيشية على عدد 10 منشآت غذائية في نطاق مدن ومراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 2 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، كما تم ضبط كميات مختلفة من المنتجات الغذائية متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم أخذ تعهدات على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة للتسجيل واستكمال إجراءات الترخيص وتطبيق الاشراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الفيوم بالمرور على 15 منشأة غذائية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وتم توعية القائمين عليها بدور واختصاصات الهيئة وتوجيههم للتسجيل بالهيئة والحصول على ترخيص تداول الغذاء، وتم تسجيل 4 منشآت غذائية بناء على تلك التوجيهات.

كما تم ضبط 1 طن منتجات غذائية مجهولة المصدر بإحدى المنشآت، وتحرير 4 محاضر ضد 4 منشآت لإدارتها بدون ترخيص.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية مشتركة مع مديرية التموين والطب البيطري، حيث تم المرور على 94 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن لحوم مجمدة ومقطعات لحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، كما تم ضبط ماكينة طبع وتغليف لإعادة تدوين تواريخ الانتاج وكذا استخدام علامات تجارية تخص الغير بإحدى المصانع غير المرخصة بمدينة العاشر من رمضان، وتم مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة، كما تبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بعدد من المنشآت الغذائية الأخرى وتم التنبيه على تلك المنشآت وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 23 حملة تفتيشية على 97 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، كفر شكر، القناطر الخيرية، الخانكة)، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد.

وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ 3 حملات تفتيشية مشتركة مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية التموين، مباحث التموين) حيث تم المرور على 9 منشآت غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 150 عبوة مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة بور سعيد 4 حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع (المحافظة، مديرية التموين، مديرية الزراعة، مديرية الطب البيطري، مكتب مراقبة الصحة والطب الوقائي، إدارة البيئة بالديوان العام)، حيث تم المرور على 56 منشأة غذائية في مدينة بور سعيد وبور فؤاد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرير 1 محضر حيازة جبن رومي مبشور بدون بيانات ومجهولة المصدر ووجود عفن ظاهري وتغير في الخواص الطبيعية، 5 محاضر عدم وجود شهادات صحية، 4 محاضر لسلع غذائية مجهولة المصدر، 11 محضر عدم الإعلان عن الأسعار.



وشن فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسون 7 حملات تفتيشية مشتركة مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 17 منشأة غذائية بمراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 2 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 12 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 60 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، أبو كبير، وغيرها من المراكز)، أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.