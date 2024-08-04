شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أكوا باور» تقفز 52% إلى 630.6 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: أرباح التخارج من الأصول، وارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع الإيرادات المالية.

وقابل هذه الارتفاعات جزئيا: ارتفاع تكاليف تطوير المشاريع، وارتفاع االمصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع المصروفات التمويلية، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة أكوا باور في الربع الثاني من 2024، بنسبة 52.2%، مسجلة 630.620 مليون ريال، مقابل 414.402 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، تعود هذه الزيادة بشكل رئيس إلى: ارتفاع مجمل الربح ويعود ذلك بشكل أساسي لزيادة الإيرادات.وتضمنت الأسباب: أرباح التخارج من الأصول، وارتفاع الحصة في نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع الإيرادات المالية.وقابل هذه الارتفاعات جزئيا: ارتفاع تكاليف تطوير المشاريع، وارتفاع االمصروفات العمومية والإدارية، وارتفاع المصروفات التمويلية، وارتفاع مصروفات الزكاة وضريبة الدخل.