الاقتصاد

تراجع أرباح «لين الخير» إلى 4 ملايين ريال في النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حققت شركة لين الخير للتجارة صافي ربح في النصف الأول من 2024 يقدر بنحو 4.015 مليون ريال، متراجعا بننسبة 49.7%، مقابل 73.975 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان تداول ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من العام الحالى 2024 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والادارية ومصاريف التمويل.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات والإيرادات الأخرى.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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