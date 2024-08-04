شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «لين الخير» إلى 4 ملايين ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة لين الخير للتجارة صافي ربح في النصف الأول من 2024 يقدر بنحو 4.015 مليون ريال، متراجعا بننسبة 49.7%، مقابل 73.975 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من العام الحالى 2024 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والادارية ومصاريف التمويل.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات والإيرادات الأخرى.
وبحسب بيان تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح للنصف الأول من العام الحالى 2024 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والادارية ومصاريف التمويل.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات والإيرادات الأخرى.