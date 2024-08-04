شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الكيميائية» تقفز 174% إلى 72.7 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة الكيميائية السعودية القابضة بنسبة 173.9%، في الربع الثاني من 2024، مسجلة 72.71 مليون ريال، مقابل 26.55 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل ومخصص الزكاة والضريبة وانخفاض أرباح إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيس لانخفاض الربح التشغيلي وارتفاع تكاليف التمويل ومخصص الزكاة والضريبة والمصروفات العمومية والإدارية.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل ومخصص الزكاة والضريبة وانخفاض أرباح إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيس لانخفاض الربح التشغيلي وارتفاع تكاليف التمويل ومخصص الزكاة والضريبة والمصروفات العمومية والإدارية.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل.