الاقتصاد

أرباح «الكيميائية» تقفز 174% إلى 72.7 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح الشركة الكيميائية القابضة بنسبة 173.9%، في الربع الثاني من 2024، مسجلة 72.71 مليون ريال، مقابل 26.55 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل ومخصص الزكاة والضريبة وانخفاض أرباح إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيس لانخفاض الربح التشغيلي وارتفاع تكاليف التمويل ومخصص الزكاة والضريبة والمصروفات العمومية والإدارية.
وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح بشكل رئيس لزيادة الربح من العمليات التشغيلية نتيجة لارتفاع حجم المبيعات وتحقيق أرباح من إعادة تقييم أدوات مالية مشتقة لتغطية المخاطر المصاحبة لأسعار العمولات بالرغم من ارتفاع تكاليف التمويل.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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