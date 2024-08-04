شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سمو» إلى 34.38 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وقالت الشركة إن الارتفاع في صافي ربح الشركة لارتفاع إيرادات الشركة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لقيام الشركة بالبدء بتطوير و تنفيذ مشاريع عقارية جديدة و ارتفاع عوائد الاستثمارات في الشركات الزميلة

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة سمو العقارية بنسبة 15.5% إلى 34.384 مليون ريال في الربع الثاني من 2024، مقابل 40.675 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الانخفاض في صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني لعام 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق لانخفاض الإيرادات المتحققة من أتعاب إدارة تطوير المشاريع العقارية.وقالت الشركة إن الارتفاع في صافي ربح الشركة لارتفاع إيرادات الشركة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لقيام الشركة بالبدء بتطوير و تنفيذ مشاريع عقارية جديدة و ارتفاع عوائد الاستثمارات في الشركات الزميلة