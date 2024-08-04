شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الإعادة السعودية» إلى 43.48 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة السعودية لإعادة التأمين في الربع الثاني من 2024 بنسبة 27.5% إلى 43.484 مليون ريال، مقارنة بـ 59.960 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى: تضمن الربع المماثل من العام السابق على حصة من أرباح الاستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (بروبيتاز) وقدرها 21 مليون ريال.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: عدم تضمن الربع الحالي لأي أرباح من الاستثمار في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (بروبيتاز) نظراً لبيع شركة بروبيتاز.

وبلغت قيمة بيع حصة الشركة في شركة بروبيتاز 123 مليون جنيه استرليني ما يقارب 578 مليون ريال غير شاملة التكاليف المرتبطة بالصفقة.

علماً بأن القيمة الدفترية للأصل كما في الربع الثاني من عام 2024م بلغت 211 مليون ريال وسيتم إدراجها على القوائم المالية للشركة في الربع الثالث للسنة المالية 2024م . وقد تم الإعلان عن ذلك بتاريخ 04/01/1446هـ الموافق 10/07/2024م.

ومن ضمن الأسباب: انخفاض صافي نتائج التأمين بنسبة 10% بسبب ارتفاع مصروفات خدمة إعادة التأمين.

وشملت الأسباب: انخفاض صافي نتائج الإستثمار من خسارة بقيمة 5 ملايين ريال من إعادة هيكلة وديعة بنكية وربطها بعائد أعلى.

وتأثرت نتائج الربع الحالي بخسارة غير محققة بقيمة 4.2 مليون ريال نتيجة تقييم العقد الآجل لصرف عملة الجنية الإسترليني والمتعلقة بصفقة بيع حصة الشركة في شركة (بروبيتاز) في الربع الحالي، بينما سيتم إدراج الأرباح المتعلقة ببيع شركة بروبيتاز في القوائم المالية للربع الثالث للسنة المالية 2024م.