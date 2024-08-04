شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «علم» إلى 486 مليون ريال في الربع الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

من ناحية أخرى ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 20.44% (46 مليون ريال) نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 33 مليون ريال وارتفاع مصروف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 28 مليون ريال وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 12 مليون ريال، قابل ذلك انخفاض في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 28 مليون ريال.

وارتفعت الإيرادات غير التشغيلية بنسبة 110.34% (32 مليون ريال) نتيجة لتحقيق مكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 19 مليون ريال، وارتفاع عوائد المرابحة بملبغ 4 ملايين ريال، وارتفاع في الإيرادات الأخرى بمبلغ 16 مليون ريال، قابله ارتفاع في المصاريف التمويلية بمبلغ 7 ملايين ريال.

كما ارتفع مصروف الزكاة بمبلغ 4 ملايين ريال. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة علم في الربع الثاني من 2024 بنسبة 30.3%، مسجلة 486 مليون ريال، مقابل 373 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود الارتفاع إلى زيادة الإيرادات بنسبة 25.85% مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 22.09% (133 مليون ريال).من ناحية أخرى ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 20.44% (46 مليون ريال) نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 33 مليون ريال وارتفاع مصروف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 28 مليون ريال وارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 12 مليون ريال، قابل ذلك انخفاض في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 28 مليون ريال.وارتفعت الإيرادات غير التشغيلية بنسبة 110.34% (32 مليون ريال) نتيجة لتحقيق مكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 19 مليون ريال، وارتفاع عوائد المرابحة بملبغ 4 ملايين ريال، وارتفاع في الإيرادات الأخرى بمبلغ 16 مليون ريال، قابله ارتفاع في المصاريف التمويلية بمبلغ 7 ملايين ريال.كما ارتفع مصروف الزكاة بمبلغ 4 ملايين ريال.