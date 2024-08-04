الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مساهمي «سمو» عن النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «سمو» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة سمو العقارية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 25 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-03-12 الموافق 2024-09-15، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-27 الموافق 2024-09-30.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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