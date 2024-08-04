شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «سمو» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-03-12 الموافق 2024-09-15، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-27 الموافق 2024-09-30. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة سمو العقارية توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2024م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن إجمالي المبلغ الموزع 25 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 50 مليون سهم.وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-03-12 الموافق 2024-09-15، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-27 الموافق 2024-09-30.