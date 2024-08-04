الاقتصاد

ارتفاع أرباح «الحمادي» إلى 117.87 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الحمادي» إلى 117.87 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الحمادي القابضة بنسبة 44% في الربع الثاني من 2024، إلى 117.87 مليون ريال، مقابل 81.85 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعزى ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي نتيجة المكاسب الاستثنائية غير المتكررة، والبالغة 55.27 مليون ريال سعودي، والمتأتية من بيع قطعة أرض فضاء في حي الريان بالرياض بمبلغ 124.6 مليون ريال (قيمتها الدفترية 69.33 مليون ريال).
وتمت صفقة البيع خلال الربع الثاني من العام الحالي. وستساهم عائدات البيع في تمويل التوسعات المستقبلية المخططة للشركة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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