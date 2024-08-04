شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «التصنيع» إلى 52.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وأضافت أن من ضمن الأسباب: عدم وجود مخصص هبوط في قيمة الأصول المالية، بالرغم من انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وارتفاع تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع تماشياً مع ارتفاع الكميات المباعة، وارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة التصنيع الوطنية بنسبة 68.2% في الربع الثاني من 2024 إلى 52.8 مليون ريال، مقابل 31.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيس الى ارتفاع الكميات المباعة لبعض المنتجات وتحقيق أرباح من الاستثمار في الشركات الزميلة.وأضافت أن من ضمن الأسباب: عدم وجود مخصص هبوط في قيمة الأصول المالية، بالرغم من انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وارتفاع تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتوزيع تماشياً مع ارتفاع الكميات المباعة، وارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض الإيرادات الأخرى.