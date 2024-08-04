الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مساهمي «زجاج» عن النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «زجاج» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)، يوم الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 19.740 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 32.9 مليون ريال.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.6 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-02-04 الموافق 2024-08-08، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-18 الموافق 2024-08-22.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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