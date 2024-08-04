شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أماك» تقفز 482.7% إلى 61.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 47 مليون ريال مقارنة بالربع السابق إلى زيادة الربح الإجمالي بمقدار 47 مليون ريال.

وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية بمقدار 34 مليون ريال (79%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب زيادة الربح الإجمالي بمقدار 42 مليون ريال (56%) بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) بنسبة 482.7% في الربع الثاني من 2024، لتصل إلى 61.8 مليون ريال، مقابل 10.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع الارباح إلى زياد الربح الإجمالي بمقدار 55 مليون ريال، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل على الرغم من زيادة تكلفة المبيعات ومصاريف البيع والتسويق ومصاريف الضرائب والزكاة.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 47 مليون ريال مقارنة بالربع السابق إلى زيادة الربح الإجمالي بمقدار 47 مليون ريال.وبحسب البيان يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية بمقدار 34 مليون ريال (79%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب زيادة الربح الإجمالي بمقدار 42 مليون ريال (56%) بالإضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل على الرغم من زيادة مصاريف البيع والتسويق وانخفاض الإيرادات الأخرى.