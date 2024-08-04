شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «سيسكو القابضة» إلى 10.5 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: انخفاض قيمة الأرباح من حصة الشركة في الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية. الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة البنى التحتية المستدامة القابضة (سيسكو القابضة) بنسبة 50.5% إلى 10.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ21.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود تراجع الأرباح إلى زيادة في الإهلاك، وتكاليف ما قبل التشغيل في قطاع الموانئ الدولية، والرسوم المالية بسبب زيادة معدلات الدين والاقتراض مما أثر سلبا على صافي الربح خلال الربع.وتضمنت الأسباب: انخفاض قيمة الأرباح من حصة الشركة في الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية.