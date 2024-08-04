شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الباحة» تقفز 628.3% إلى 2.98 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: انخفاض مخصص الزكاة الشرعية للمجموعة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 54%. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الباحة للاستثمار والتنمية بنسبة 628.3% في الربع الثاني من 2024، لتصل إلى 2.981 مليون ريال، مقابل 409.388 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الارتفاع في صافى الربح خلال الربع الحالي إلى رد مخصص الخسائر الائتمانية بمبلغ 1,237,601 ريال.وتضمنت الأسباب: انخفاض مخصص الزكاة الشرعية للمجموعة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 54%.