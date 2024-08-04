شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «الباحة» تقفز 628.3% إلى 2.98 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الباحة للاستثمار والتنمية بنسبة 628.3% في الربع الثاني من 2024، لتصل إلى 2.981 مليون ريال، مقابل 409.388 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافى الربح خلال الربع الحالي إلى رد مخصص الخسائر الائتمانية بمبلغ 1,237,601 ريال.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مخصص الزكاة الشرعية للمجموعة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 54%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافى الربح خلال الربع الحالي إلى رد مخصص الخسائر الائتمانية بمبلغ 1,237,601 ريال.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مخصص الزكاة الشرعية للمجموعة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 54%.