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أرباح «الباحة» تقفز 628.3% إلى 2.98 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة الباحة للاستثمار والتنمية بنسبة 628.3% في الربع الثاني من 2024، لتصل إلى 2.981 مليون ريال، مقابل 409.388 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع في صافى الربح خلال الربع الحالي إلى رد مخصص الخسائر الائتمانية بمبلغ 1,237,601 ريال.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مخصص الزكاة الشرعية للمجموعة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 54%.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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