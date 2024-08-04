شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المعدن النفيس.. ”الخليج 365” ترصد أسعار الذهب في السعودية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الإثنين 29 يوليو

الدمام - شريف احمد - ترصد ”الخليج 365” أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في الفترة من الإثنين 29 يوليو إلى اليوم الأحد 4 أغسطس.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يوم الإثنين الماضي 287.99 ريال.

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أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد

كان سعر جرام الذهب عيار 21 قد سجل يوم الإثنين الماضي، نحو 252 ريالا.سجل سعر جرام الذهب عيار 18 يوم الإثنين الماضي، 216 ريالا.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 يوم الإثنين الماضي، نحو 168 ريالاوسجل سعر جرام الذهب عيار 12 يوم الإثنين الماضي، 144 ريالا.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 يوم الثلاثاء الماضي، 287.84 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 يوم الثلاثاء الماضي 251.87 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 يوم الثلاثاء الماضي 215.88 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية يوم الثلاثاء الماضي، 167.91 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية يوم الثلاثاء الماضي، 143.92 ريال.سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يوم الأربعاء الماضي، 291.72 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية يوم الأربعاء الماضي 255.26 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية يوم الأربعاء الماضي، 218.79 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية يوم الأربعاء الماضي، 170.17 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية يوم الأربعاء الماضي، 145.92 ريال.بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يوم الخميس الماضي، 294.58 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية يوم الخميس الماضي، 257.76 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية يوم الخميس الماضي، 220.94 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية يوم الخميس الماضي، 171.84 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية يوم الخميس الماضي 147.29 ريال.استقر سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية يومي الجمعة والسبت عند 296.34 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية يومي الجمعة والسبت 259.31 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية يومي الجمعة والسبت 222.26 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية يومي الجمعة والسبت 172.87 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية يومي الجمعة والسبت 148.17 ريال.استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع، عند آخر مستويات بلغها المعدن النفيس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 296.34 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 271.65 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم، 259.31 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم، 222.26 ريال.واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم عند 172.87 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم، 148.17 ريال.وسجلت أسعار أوقية الذهب في السعودية اليوم 9216 ريالا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 2074 ريالا، بينما بلغ سعر كيلو الذهب 296.342 ألف ريال.