شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 2.4% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض أسهم 223 شركة

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نمو - السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 2.42%، عند 11754 نقطة، وبتداولات بلغت 6.458 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 334.146 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.090 تريليون ريال.انخفضت أسهم 223 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 10 فقط، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، التعاونية، وأماك، وتعليم ريت، وولاء، وحلواني إخوان، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، المملكة، وتالكو، والواحة، وعذيب للاتصالات، واتحاد الخليج الأهلية، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على تراجع بنسبة 1.8%، عند 26128 نقطة، وبتداولات بلغت 36.524 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.726 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 56.715 مليار ريال.وانخفضت أسهم 53 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 17، من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.