الاقتصاد

تعيين أعضاء من مجلس الإدارة بلجنة المراجعة في أرامكو

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أعضاء من مجلس الإدارة بلجنة المراجعة في أرامكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الزيت العربية (أرامكو السعودية)، اليوم، بتعيين أعضاء مجلس الإدارة كأعضاء في لجنة المراجعة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، الأعضاء هم: فيصل الإبراهيم، وخالد الدباغ، وأندرو إن. ليفيرس، ولين إلسنهانز، وستيورات جوليفير.
وقرر مجلس الإدارة تعيين ستيوارت تي. جوليفير رئيس للجنة المراجعة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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