شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أعضاء من مجلس الإدارة بلجنة المراجعة في أرامكو والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، الأعضاء هم: فيصل الإبراهيم، وخالد الدباغ، وأندرو إن. ليفيرس، ولين إلسنهانز، وستيورات جوليفير.

وقرر مجلس الإدارة تعيين ستيوارت تي. جوليفير رئيس للجنة المراجعة. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم، بتعيين أعضاء مجلس الإدارة كأعضاء في لجنة المراجعة.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، الأعضاء هم: فيصل الإبراهيم، وخالد الدباغ، وأندرو إن. ليفيرس، ولين إلسنهانز، وستيورات جوليفير.وقرر مجلس الإدارة تعيين ستيوارت تي. جوليفير رئيس للجنة المراجعة.