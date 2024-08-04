الاقتصاد

ارتفاع أرباح «أسمنت الشرقية» إلى 61 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت الشرقية» إلى 61 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة أسمنت المنطقة الشرقية صافي ربح في الربع الثاني من 2024، 61 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 19.6%، مقارنة بـ 51 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الارتفاع إلى: ارتفاع كمية مبيعات الأسمنت والخرسانة مسبقة الصنع.
وأضافت أن الأسباب تضمنت: انخفاض خسائر الحصة في نتائج شركة زميلة، وارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض المصاريف الأخرى.
وشملت الأسباب: ارتفاع أرباح استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وانخفاض مصروف الزكاة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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