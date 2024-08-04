شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع خسائر «المصافي» إلى 2 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية وتكوين مخصص الزكاة الشرعية.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسائر في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية.

وبحسب البيان، يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر في الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية وارتفاع تكوين مخصص الزكاة الشرعية خلال الفترة الحالية. الدمام - شريف احمد - ارتفعت خسائر شركة المصافي العربية السعودية في الربع الثاني من 2024 بنسبة 49.9%، لتصل إلى 2.036 مليون ريال، مقابل خسائر بـ1.358 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر في الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية وتكوين مخصص الزكاة الشرعية.ويعود سبب ارتفاع صافي الخسائر في الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية.وبحسب البيان، يعود سبب ارتفاع صافي الخسائر في الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع في المصاريف التشغيلية وارتفاع تكوين مخصص الزكاة الشرعية خلال الفترة الحالية.