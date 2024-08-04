الاقتصاد

ارتفاع أرباح «البنك الأهلي» إلى 5.23 مليار ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حقق البنك الأهلي السعودي صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنو 5.231 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 4.3%، مقابل 5.016 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان البنك على تداول ، ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثاني 2024 إلى 5.2 مليار ريال بنسبة 4.3% نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات التشغيلية.
وارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 5.0% إلى 8.9 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 8.1% وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 1.8% بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الدخل من الإستثمارات بنسبة 14.3%.
ومقارنة مع الربع السابق، ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 3.8% نتيجة لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 81.6%.
وفي فترة المقارنة مع الفترة المماثلة (6 أشهر) من العام الماضي، ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 2.3% نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات التشغيلية.
وارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 3.6% بسبب ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 5.0% وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 8.7%.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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