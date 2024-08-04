شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «البنك الأهلي» إلى 5.23 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حقق البنك الأهلي السعودي صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنو 5.231 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 4.3%، مقابل 5.016 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثاني 2024 إلى 5.2 مليار ريال بنسبة 4.3% نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات التشغيلية.
وارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 5.0% إلى 8.9 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 8.1% وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 1.8% بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الدخل من الإستثمارات بنسبة 14.3%.
ومقارنة مع الربع السابق، ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 3.8% نتيجة لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 81.6%.
وفي فترة المقارنة مع الفترة المماثلة (6 أشهر) من العام الماضي، ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 2.3% نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات التشغيلية.
وارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 3.6% بسبب ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 5.0% وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 8.7%.
ووفقا لبيان البنك على تداول السعودية، ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثاني 2024 إلى 5.2 مليار ريال بنسبة 4.3% نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات التشغيلية.
وارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 5.0% إلى 8.9 مليار ريال نتيجة لارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 8.1% وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 1.8% بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الدخل من الإستثمارات بنسبة 14.3%.
ومقارنة مع الربع السابق، ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 3.8% نتيجة لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 81.6%.
وفي فترة المقارنة مع الفترة المماثلة (6 أشهر) من العام الماضي، ارتفع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 2.3% نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات التشغيلية.
وارتفع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 3.6% بسبب ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 5.0% وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 8.7%.