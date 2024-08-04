شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح بنك الاستثمار إلى 486.4 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان البنك على تداول

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وصافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى الرسوم من الخدمات البنكية.

وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في المكاسب من استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وأرباح تحويل عملات أجنبية.

وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.1٪ التي نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، وإيجار ومصاريف المباني، على الرغم من ارتفاع هامشي في رواتب ومصاريف الموظفين، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى والاستهلاك والإطفاء. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار في الربع الثاني من 2024 بنسبة 9.6%، إلى 486.4 مليون ريال، مقابل 443.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان البنك على تداول السعودية ، ارتفع صافي الربح نتيجة الارتفاع في إجمالي دخل العمليات، بالإضافة إلى انخفاض في إجمالي مصاريف العمليات.وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.9%، ويعود ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، وصافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى الرسوم من الخدمات البنكية.وقابل ذلك جزئيًا انخفاض في المكاسب من استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر وأرباح تحويل عملات أجنبية.وانخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1.1٪ التي نتجت بشكل رئيسي من الانخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، وإيجار ومصاريف المباني، على الرغم من ارتفاع هامشي في رواتب ومصاريف الموظفين، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى والاستهلاك والإطفاء.