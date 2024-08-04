شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: سعر طن الأسمنت يسجل 2400 جنيه للمستهلكين خلال أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء، أن أسعار طن الأسمنت تسجل مستويات 1900 إلي 2200 جنيه تسليم أرض المصنع، مطالبا جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بإلزام الشركات المنتجة بزيادة الكميات المنتجة للسوق المحلي بالتزامن مع عودة التصدير للخارج بقوة.

وأشار في تصريحات خاصة إلي أن سعر الطن للمستهلكين 2300 إلي 2400 جنيها للطن شامل ضريبة القيمة المضافة كما يختلف السعر في بعض المحافظات بحسب تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وأضاف رئيس شعبة مواد البناء، أن صادرات الأسمنت عادة بقوة إلي أسواق أمريكا وأوروبا وبعض البلاد العربية ودول افريقية مما يجعل الكميات في السوق المصري بحاجة إلي زيادة خاصة مع عودة النشاط لسوق التصدير.

وانخفض إنتاج مصر من الأسمنت إلى 7.244 مليون طن خلال شهري يناير وفبراير 2024 مقابل 7.316 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بتراجع بحجم 72 ألف طن، وتوزع إنتاج الأسمنت بين 3.366 مليون طن خلال شهر يناير 2024 مقابل 4.033 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبين 3.33 مليون طن خلال يناير 2024 مقابل 3.283 مليون طن خلال يناير 2023، وفق بيانات البنك المركزي المصري.