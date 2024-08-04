ورشة عمل تعريفية عن السوق الصيني ومتطلبات سائحية لجذب مزيد من الحركة السياحية

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القاهرة - سامية سيد - - فريق من منصة تريب دوت كوم الصينية يعرض أبرز سمات ومتطلبات السائحين الصينيين لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منه

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، نظمت منصة Trip.com الصينية، إحدى المنصات الرائدة عالمياً في مجال السياحة والسفر، ورشة عمل للعاملين بقطاع السياحة في مصر لتعريفهم بالسوق الصيني وأهم سمات ومتطلبات السائحين الصينيين بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق المستهدف.

تأتي رعاية هذه الورشة في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار للترويج للمقصد السياحي المصري وما يقدمه من تجارب ومنتجات سياحية متنوعة ومختلفة بالأسواق السياحية المستهدفة ومنها السوق الصيني بما يساهم في الحصول على نصيب أكبر من حجم الحركة السياحية الوافدة منه للمقصد السياحي المصري.

وخلال ورشة العمل، تم استعراض كافة المعلومات التي تتعلق بشرائح السائحين الصينيين الذين يرغبون في قضاء أجازاتهم بالخارج، ومتطلباتهم لزيارة المقاصد السياحية المختلفة لاسيما المقصد المصري والمدن السياحية التي يحرصون على زيارتها به ومنها القاهرة والغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان بالإضافة إلى أكثر أماكن الجذب السياحي بالنسبة لهم وهي المتحف المصري بالتحرير، ومنطقة أهرامات الجيزة، وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومعبد الأقصر ووادي الملوك بالأقصر، ومعبدي أبو سمبل بأسوان، بالإضافة إلى الاستمتاع بأجواء نهر النيل، كما تم إلقاء الضوء على ما تتضمنه البرامج السياحية التي يفضلها السائح الصيني والتي يتم التسويق لها بالسوق الصيني.

وتطرقت الورشة أيضاً للحديث عن التنوع السياحي الذي تتمتع به مصر من مقومات وأنماط ومنتجات سياحية وأثرية وحضارة عريقة بما يلبي أذواق كافة السائحين، بالإضافة إلى التنويه عن متوسط مدة إقامة السائح الصيني في مصر.

ومن جانبهم، أشار ممثلو الجانب الصيني إلى أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الصيني ولاسيما في ظل تنوع منتجاته وأنماطه ومقوماته السياحية التي تساهم في جذب العديد من السائحين، معربين عن رغبتهم في التعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لجذب مزيد من السائحين من المدن الصينية المختلفة لزيارة المقصد السياحي المصري من خلال تنظيم حملات ترويجية مشتركة وزيارات تعريفية متبادلة لممثلي وسائل الإعلام وشركات السياحة ومنظمي الرحلات والمنشآت الفندقية بما يساهم في التعرف على متطلبات السائح الصيني بالإضافة إلى تعريفه بالمقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية المتنوعة.

جدير بالذكر أن تنظيم هذه الورشة تزامن مع الاحتفال بمرور عشرة سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، وعام الشراكة المصرية الصينية والذي شهد العديد من أوجه التعاون بين الجانبين المصري والصيني في مجالات كثيرة ومنها مجال السياحة والآثار.

كما يُقام حالياً بمتحف شنغهاي القومي بجمهورية الصين الشعبية المعرض المؤقت للآثار المصرية "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" والذي جذب ما يقرب من 70 ألف زائر خلال الأسبوع الأول من افتتاحه.