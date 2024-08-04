شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الراجحي» إلى 4.6 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان المصرف على تداول

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية.

وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 9.6% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وارتفع مخصص خسائر الائتمان من 360 مليون ريال إلى 455 مليون ريال بنسبة 26.4%.

ومقارنة مع الربع السابق، ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 5.6%.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 4.2% نتيجة ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك.

وقابل ذلك ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 421 مليون ريال إلى 455 مليون ريال بنسبة 8.1%.

ومقارنة مع الفترة المماثلة (6 أشهر) من العام الماضي، ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 9.2%.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية.

وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8.4% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وارتفع مخصص خسائر الائتمان من 719 مليون ريال إلى 876 مليون ريال بنسبة 21.8%. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح مصرف الراجحي في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 13.2% إلى 4.609 مليار ريال، مقابل 4.150 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان المصرف على تداول السعودية ، ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 11.9%.ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية.وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 9.6% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.وارتفع مخصص خسائر الائتمان من 360 مليون ريال إلى 455 مليون ريال بنسبة 26.4%.ومقارنة مع الربع السابق، ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 5.6%.ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية.وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 4.2% نتيجة ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ورواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك.وقابل ذلك ارتفاع مخصص خسائر الائتمان من 421 مليون ريال إلى 455 مليون ريال بنسبة 8.1%.ومقارنة مع الفترة المماثلة (6 أشهر) من العام الماضي، ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 9.2%.ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من رسوم الخدمات البنكية.وفي المقابل ارتفع اجمالي مصاريف العمليات شاملاً مخصص خسائر الائتمان بنسبة 8.4% نتيجة ارتفاع في مصروف الاستهلاك ورواتب ومزايا الموظفين، وقابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.وارتفع مخصص خسائر الائتمان من 719 مليون ريال إلى 876 مليون ريال بنسبة 21.8%.