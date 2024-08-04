شكرا لقرائتكم خبر عن «جبل عمر» تتحول للربحية بـ33.3 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحولت شركة جبل عمر للتطوير للربحية في الربع الثاني من 2024 مسجلة 33.3 مليون ريال، مقابل خسائر بـ79.84 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى الزيادة بنسبة 38% في إيرادات الشركة. بالإضافة إلى ذلك فقد تم تخفيض بعض النفقات التشغيلية، بما في ذلك مصروفات الزكاة التي انخفضت بنسبة 97%.

وأضاف أن هذه الزيادة يقابلها زيادة بنسبة 105% في تكاليف التمويل.

ويعود سبب ارتفاع صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى الزيادة بنسبة 5% في إيرادات الشركة.

ونوهت بتخفيض بعض المصاريف التشغيلية، بما في ذلك مصروفات الزكاة.

ويعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة الإيرادات بنسبة 58% وانخفاض مصروفات الزكاة بنسبة 92%.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة قابلها ارتفاع في تكاليف التمويل بقيمة 146 مليون ريال بالإضافة إلى تسجيل انخفاض في قيمة الأصول بمبلغ 59 مليون ريال.