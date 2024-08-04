شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح بنك الرياض إلى 2.33 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

ويعود الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لانخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ومصاريف الإيجار والمباني، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، ومصاريف العمليات الأخرى، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.

وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها، وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.

ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل العمليات الأخرى، والانخفاض في صافي خسائر بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، قابله جزئيًا انخفاض في دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، ودخل توزيعات الأرباح. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح بنك الرياض في الربع الثاني من 2024 بنسبة 17.9%، إلى 2.337 مليار ريال، مقارنة بـ1.982 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الدخل بنسبة 17.9٪ ويرجع ذلك بشكل رئيسي لانخفاض إجمالي مصاريف العمليات وارتفاع إجمالي دخل العمليات.ويعود الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي لانخفاض صافي مخصص الانخفاض لخسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى، ومصاريف الإيجار والمباني، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، ومصاريف العمليات الأخرى، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها، وصافي مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمارات.ويعود الارتفاع في إجمالي دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي دخل الأتعاب والعمولات، وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل العمليات الأخرى، والانخفاض في صافي خسائر بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة، قابله جزئيًا انخفاض في دخل المتاجرة، وصافي دخل العمولات الخاصة، ودخل توزيعات الأرباح.