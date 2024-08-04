شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «كاتريون» ترتفع إلى 73.18 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة كاتريون للتموين القابضة، صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 73.182 مليون ريال، بارتفاع 14.8%، مقابل 63.734 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة على تداول، فإن ارتفاع صافي الربح يرتبط بشكل مباشر بزيادة المبيعات الناتجة عن توسع عمليات الطيران.

إضافةً على ذلك، بلغت ربحية السهم في الربع الثاني من عام 2024م مقدار 0.89 ريال، مما يظهر زيادة كبيرة من 0.78 ريال في نفس الربع من العام السابق، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 14.1%.

وبلغ مجمل الربح للربع الثاني من عام 2024م مقدار 149.4 مليون ريال، مسجلاً زيادة ملحوظة بنسبة 19.7% من 124.9 مليون ريال، المعلن عنها في نفس الربع من العام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ الربح التشغيلي للربع الثاني من عام 2024م مقدار 73.6 مليون ريال، مما أدى إلى زيادة تمثل نسبة 7.6% من 68.4 مليون ريال المعلن عنها في نفس الربع من العام السابق.