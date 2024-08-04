شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «السعودي الألماني الصحية» إلى 61.17 مليون ريال بالربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) بنسبة 51.9% إلى 61.17 مليون ريال في الربع الثاني من 2024، مقابل 40.25 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى زيادة في عدد المرضى المنومين ومرضى العيادات الخارجية.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع استخدام مرافق العيادات الخارجية مع ارتفاع المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة للمجموعة.
وشملت الأسباب: تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 19.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض في مدينة الرياض.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: السيطرة الفعالة على تكلفة المبيعات وعلى المصروفات العامة ومصروفات البيع.
ومن ضمن الأسباب: تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 19.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض في مدينة الرياض.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: زيادة تدفق المرضى والعمليات الجراحية ومزيج الحالات.
ومن ضمن الأسباب: تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 19.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض في مدينة الرياض.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى زيادة في عدد المرضى المنومين ومرضى العيادات الخارجية.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع استخدام مرافق العيادات الخارجية مع ارتفاع المعدلات التشغيلية للتوسعات الجديدة للمجموعة.
وشملت الأسباب: تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 19.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض في مدينة الرياض.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: السيطرة الفعالة على تكلفة المبيعات وعلى المصروفات العامة ومصروفات البيع.
ومن ضمن الأسباب: تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 19.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض في مدينة الرياض.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: زيادة تدفق المرضى والعمليات الجراحية ومزيج الحالات.
ومن ضمن الأسباب: تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 19.6 مليون ريال نتيجة بيع أرض في مدينة الرياض.