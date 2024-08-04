شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «تكوين» إلى 4.16 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة تكوين المتطورة للصناعات بنسبة 86% في الربع الثاني من 2024، إلى 4.169 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 30.065 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الثاني 2024 مقارنة بالربع الثاني 2023 إلى: ارتفاع مجمل الربح نتيجة تراجع تكاليف الإيرادات.
وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق، وانخفاض تكاليف التمويل.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الثاني 2024 مقارنة بالربع الثاني 2023 إلى: ارتفاع مجمل الربح نتيجة تراجع تكاليف الإيرادات.
وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق، وانخفاض تكاليف التمويل.