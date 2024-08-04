شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «تكوين» إلى 4.16 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق، وانخفاض تكاليف التمويل.

الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر شركة تكوين المتطورة للصناعات بنسبة 86% في الربع الثاني من 2024، إلى 4.169 مليون ريال، مقابل خسائر بـ 30.065 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الثاني 2024 مقارنة بالربع الثاني 2023 إلى: ارتفاع مجمل الربح نتيجة تراجع تكاليف الإيرادات.وتضمنت الأسباب: انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق، وانخفاض تكاليف التمويل.