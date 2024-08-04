شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «بوان» إلى 23.12 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: انخفاض الإيرادات الأخرى.

ويأتي ذلك الانخفاض على الرغم من ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات المعدنية.

وارتفع صافي ربح قطاع الصناعات البلاستيكية ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة.

وتضمنت الأسباب: انخفاض تكلفة التمويل نتيجة لانخفاض غجمالي ديون الشركة، وانخفاض المصاريف التشغيلية ومصروف الزكاة. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة بوان بنسبة 7.7% في الربع الثاني من 2024 لتصل إلى 23.120 مليون ريال، مقابل 25.036 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى: انخفاض صافي ربح قطاع الصناعات الكهربائية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الكميات المباعة.وتضمنت الأسباب: انخفاض الإيرادات الأخرى.ويأتي ذلك الانخفاض على الرغم من ارتفاع صافي ربح قطاع الصناعات المعدنية والخشبية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات المعدنية.وارتفع صافي ربح قطاع الصناعات البلاستيكية ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الكميات المباعة.وتضمنت الأسباب: انخفاض تكلفة التمويل نتيجة لانخفاض غجمالي ديون الشركة، وانخفاض المصاريف التشغيلية ومصروف الزكاة.