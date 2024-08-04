شكرا لقرائتكم خبر عن 38.1 مليون جنيه صافى مشتريات الأجانب خلال جلسة البورصة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 94.8% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، خلال تعاملات جلسة اليوم الاحد بداية الأسبوع.

بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.5% و العرب على 3.7% و ذلك بعد استبعاد الصفقات ، و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 38.1 مليون جنيه هذه الجلسة و ذلك بعد استبعاد الصفقات. بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى قيمة 27.7 مليون جنيه و10.4 مليون جنيه على الترتيب

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 7.0% و سجل العرب 6.9% و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 359.3 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 8,008.5 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وقد اغلقت مؤشرات البورصة اليوم الأحد بداية الأسبوع على تراجع حاد ليخسر رأس المال السوقي حوالى 58 مليار جنيه ليصل إلى 1.946 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.006 تريليون جنيه إغلاق الخميس.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 2.92% ليغلق عند مستوى 29359 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 12325 نقطة.