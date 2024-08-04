شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات حول تطوير فندق شبرد التاريخي بتكلفة 90 مليون دولار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تتواصل أعمال تطوير فندق شبرد التاريخى بوسط القاهرة، حيث أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تطوير وتحديث المنشآت الفندقية والسياحية التابعة لها، ومن بينها فندق شبرد الذي يعد واحدا من أعرق الفنادق في مصر وإعادة إحياء قيمته ومكانته التاريخية، فضلا عن موقعه المتميز على نهر النيل، في إطار العمل على تحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. تعرف على التفاصيل في 7 معلومات.

1 - إضافة طاقة فندقية جديدة من خلال مبنى ملحق وجراج للسيارات وخدمات ومطاعم وحمام سباحة.

2 - رفع تصنيف الفندق إلى مستوى خمس نجوم.

3 - وجه بتكثيف الجهود والعمل المتواصل والمتابعة الدورية لسرعة إنجاز المشروع.

4 - التشغيل بكفاءة وجودة عالية مع الحفاظ على الطابع التاريخي للفندق.

5 – عملية التطوير ب 90 مليون دولار تتم بالتعاون مع مجموعة الشريف القابضة السعودية وتشارك في تلك العملية المصممة الفرنسية سيبيل دي مارجيري، والتي تسعى للحفاظ على روح المبنى الأثري، وكان ينتظر افتتاحه في 2023.

6 - تحددت مدة التعاقد 35 عاماً يحصل المستثمر على نسبة 69% من صافى ربح التشغيل لمدة عشرة سنوات ثم يحصل على نسبة 60% حتى نهاية التعاقد.

7 – تم التوقيع لإدارة الفندق تحت علامة شركة "ماندارين أورينتال" العالمية، ليكون أول فندق في مصر يحمل هذه العلامة .

جدير بالذكر أن فندق "شبرد" يعد من أعرق الفنادق التاريخية في مصر وقد تأسس عام 1841م وكان مقره حي الأزبكية، وتم بناء فندق شبرد الحالي بمنطقة جاردن سيتي أمام نهر النيل وافتتاحه عام 1957 .