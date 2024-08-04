شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة المصرية تغلق على تراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.946 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 16.8 مليار جنيه. بورصة مصر وانخفض مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 2.92 في المئة ليصل إلى مستوى 28503.63 نقاط، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 4.63 في المئة مسجلًا 6492.97 نقطة.

وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 4.32 في المئة لينهي التعاملات عن مستوى 9299.81 نقطة.