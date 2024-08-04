شكرا لقرائتكم خبر عن البترول توقع مذكرة تفاهم مع سوناطراك الجزائرية لتصميم وتصنيع المعدات والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة والمناجم الجزائرية فى اكتوبر 2022 بالقاهرة، ووفق استراتيجية قطاع البترول المصري فى دعم الشراكات مع الشركات العالمية، قامت شركه بتروجت إحدى شركات قطاع البترول اليوم الاحد بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركه سوناطراك الجزائرية بمقر المديرية العامة فى الجزائر.

جرت مراسم التوقيع بحضور المهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس رشيد حشيشى الرئيس والمدير العام لمجمع سوناطراك.

ستضع هذه المذكرة الإطار الخاص لكل من بتروجت وسوناطراك لدراسة فرص وجدوى إنشاء شركة مشتركة فى الجزائر لتصميم وتصنيع المعدات الاستاتيكية طبقا لاعتماد الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME)، وكذا تقديم الخدمات ذات الصلة.











