شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تحالف المصريين بالخارج: دور مهم للجاليات بالخارج للاستثمار في مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشف فوزى بدوى، عضو مؤسس بالتحالف الدولى للمصريين فى الخارج أن الاستثمار فى مصر وزيادته الفترة المقبلة، يتطلب دورا فعالا من قيادات وأعضاء الجاليات المصرية فى الخارج لا سيما فى ظل وجود نخبة كبيرة منهم تعمل فى المجالات الاستثمارية سواء فى الخليج أو أوروبا وأمريكا.

وأضاف بدوى لـ"الخليج 365" أن البداية الحقيقة؛ لجذب الاستثمار لمصر من الجاليات هو تأسيس شركة للمصرين فى الخارج بنحو 1.5 مليار جنيه وهى الشركة التى تم الإعلان عنها خلال تدشين التحالف مؤخرا بحضور الأعضاء المؤسسين، موضحا أن الشركة بمثابة خطوة أولى فقط لابد أن يتبعها خطوات للاستفادة من مصريين الخارج والتواصل معهم وتذليل أى مشكلات يتعرضون لها.

ونوه إلى أهمية زيادة تحويلات المصريين عبر القنوات الشرعية؛ بما يدعم الاقتصاد الوطنى فى ظل التحديات العالمية التى يواجهها الاقتصاد المصرى والعالمى، خاصة أن هناك ما لا يقل عن 12 مليون مصرى فى الخارج يمكنهم مضاعفة التحويلات.