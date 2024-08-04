مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11754 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 291.41 نقطة ليقفل عند مستوى 11754.37 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 334 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 10 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 223 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات التعاونية، وأماك، وتعليم ريت، ولاء، وحلواني إخواني الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المملكة، وتالكو، والواحة، وعذيب للاتصالات، واتحاد الخليج الأهلية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.99 % و 10.00% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، وسماسكو، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، وسابك، ومياهنا هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 480.44 نقطة ليقفل عند مستوى 26128.86 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم.

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