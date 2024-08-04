وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنفذ 1,247 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر يوليو الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ “1,247” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر يوليو الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 357 زيارة على المصانع في منطقة مكة المكرمة، و 303 زيارات في منطقة الرياض، و 219 زيارة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 82 زيارة في منطقة القصيم، و 57 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و 51 زيارة في منطقة عسير، و 50 زيارة في منطقة جازان، و 34 زيارة في منطقة حائل، و31 زيارة على المصانع في منطقة تبوك، فيما نفذت 30 زيارة على مصانع منطقة نجران، و 19 زيارة في منطقة الحدود الشمالية، و14 زيارة في منطقة الباحة.

وأكّد أن الوزارة عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية، الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.

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