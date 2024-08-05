شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الصناعة والثروة المعدنيّة يُطلق النسخة الثالثة من برنامج “ألف ميل” .. ويُكرّم الفائزين في النسخة الثانية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أطلق معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مساء الأحد، النسخة الثالثة من برنامج “ألف ميل”، في لقاءٍ احتفل فيه البرنامج بتكريم الدفعة الثانية من خريجيه، بحضور عدد من أصحاب المعالي وممثلي الجهات المساندة والداعمة وأهالي المشاركين والفائزين.

وقال الوزير الخريف، في كلمته خلال الحفل : “إن برنامج “ألف ميل” يعمل على توفير بيئة واعدة لرواد الأعمال في القطاعين الصناعي واللوجستي، فضلاً عن تحديد نقاط القوة والضعف في نماذج أعمال رواد الأعمال، وتقييم الفرص والتحديات في السوق، إلى جانب تطوير خطط عمل مستدامة تمكن رواد الأعمال من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة”.

وبيّن معاليه أن أهمية البرنامج تتمثل في سد الفجوة المتمثلة في صعوبة الحصول على التمويل اللازم، وغياب الدعم الفني والتوجيه المتخصص، وقلة الخبرة في إدارة المشاريع الناشئة، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والمعرفي والتقني اللازم لرواد الأعمال.

وأضاف “نحرص في ندلب على تقديم كافة أوجه الدعم لرواد الأعمال من الشباب، وتوفير المحفزات والاستشارات على يد الخبراء المتخصصين، وهو ما أكدنا عليه منذ انطلاق البرنامج، ولدينا وفرة هائلة في المشاريع النوعية”، لافتًا إلى أن النسخة الثالثة من البرنامج الي تم الإعلان عنها تعنى بجلب فرص نوعية واستثمارات جديدة تضاف إلى سجل المنجزات.

وأشار معاليه إلى أن 84 مشروعًا واعدًا جاهزاً للاستثمار والتنفيذ مع اختتام النسخة الثانية من برنامج “ألف ميل” منها 45 مشروعًا صناعيًا و39 مشروعًا تابعًا للقطاعات اللوجستية، مؤكداً على قدرة الشباب ورياديي الأعمال على استخدام التقنية والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي، لتحقيق مشاريعهم وتنفيذها وتنميتها بسهولة من خلال برنامج ألف ميل.

وأفاد وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الكثير من المشاريع في القطاع الخاص بدأت صغيرة وبفضل الله ثم بالفرص الواعدة في المملكة، تحولت إلى شركات عملاقة تغطي السوق السعودي وتصدر منتجاتها إلى الأسواق العالمية، لافتاً النظر إلى الكثير من الفرص الواعدة والكبيرة جدا في إستراتيجيات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والصادرات والتوطين، فكلها تحمل فرصًا كبيرة ولن تكون حكرًا على الشركات القائمة اليوم أو حكرًا على كبار المستثمرين فقط؛ لأن النمو المتسارع يتطلب وجود فرص لرواد الأعمال والشباب للاستثمار وتحويل شغفهم وأفكارهم الرائدة إلى واقع.

وشهد الحفل تكريم الجهات المساندة والداعمة للبرنامج على دورها في تقديم مجموعة من الحوافز والممكنات والتدريبات التي ساعدت على تأهيل وتمكين رياديي الأعمال من تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى مشاريع واعدة في قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية.

ويهدف برنامج ألف ميل الذي أطلقه برنامج “ندلب” إلى دعم وتمكين ريادة الأعمال في قطاعَي الصناعة والخدمات اللوجستية، عبر توفير الدعم اللازم لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من التحول الكبير الذي أحدثته رؤية المملكة 2030، والتطور الذي شهدته قطاعات النمو الواعدة من حيث توافُر البنية التحتية المتطورة والموارد بجميع أشكالها، إضافة إلى النقلة التي شهدتها البيئة الاستثمارية عبر تطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة في تسهيل الوصول للأسواق المحلية والدولية.

وسجّل في النسخة الثانية من البرنامج أكثر من 4000 رائد أعمال؛ ليتم اختيار 84 مرشحًا منهم بعد إجراء دراسات الجدوى ومدى ملائمة تلك المشاريع لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتم تتويج 20 مشروعاً منها 10 في القطاع الصناعي و10 في القطاع اللوجستي.

واستفاد المشاركون في النسخة الثانية من برنامج ألف ميل، من حوافز نوعية لأفضل المشاريع، منها: الدعم في التراخيص والإجراءات، ومصانع جاهزة بأسعار تنافسية، فضلا عن التسهيلات الائتمانية الميسّرة مع برامج تمويل مريحة، إلى جانب التدريب والاستشارات المتخصصة والكفالة المسبقة ومساحات العمل المشتركة، والربط مع كبرى الشركات.

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