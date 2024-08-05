شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح مصرف الإنماء إلى 1.41 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان المصرف على تداول

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل العملات.

وقابل ذلك انخفاض في دخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ودخل العمليات الأخرى.

الدمام - شريف احمد - حقق مصرف الإنماء صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بـ 1.416 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 15.6%، مقابل 1.225 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان المصرف على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الدخل إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12.7٪.ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في صافي الدخل من التمويل والاستثمار ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تحويل العملات.وقابل ذلك انخفاض في دخل تقييم الاستثمارات بالقيمة العادلة ودخل العمليات الأخرى.