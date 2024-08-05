شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «التأمين العربية» إلى 13.2 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة التأمين العربية التعاونية في الربع الثاني من 2024 بنسبة 36%، إلى 13.224 مليون ريال، مقابل 20.697 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الدخل الآخر بما يقارب 13.7 مليون ريال.وجاء ذلك بالرغم من ارتفاع دخل الاستثمار بما يقارب 2.4 مليون ريال وانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بما يقارب 4.1 مليون ريال.