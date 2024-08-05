الاقتصاد

انخفاض أرباح «التأمين العربية» إلى 13.2 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة التأمين العربية التعاونية في الربع الثاني من 2024 بنسبة 36%، إلى 13.224 مليون ريال، مقابل 20.697 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب انخفاض صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الدخل الآخر بما يقارب 13.7 مليون ريال.

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وجاء ذلك بالرغم من ارتفاع دخل الاستثمار بما يقارب 2.4 مليون ريال وانخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بما يقارب 4.1 مليون ريال.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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