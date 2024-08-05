شكرا لقرائتكم خبر عن «أنابيب» تفوز بعقد توريد لصالح أرامكو بـ107 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية للأنابيب فوزها بعقد لتوريد انابيب لصالح شركة أرامكو السعودية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، اليوم، إن قيمة العقد تقدر بنحو 107 ملايين ريال.
وأضافت أن مدة العقد 11 شهرا، مشيرة إلى أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها، في الربع الثاني والثالث للسنة المالية 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية، اليوم، إن قيمة العقد تقدر بنحو 107 ملايين ريال.
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