شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل 3350 جنيها للجرام عيار 21 بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تستهل أسعار الذهب في مصر تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين على تسجيل مستويات 3350 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون مصنعية وذلك وسط ارتفاع سعر الذهب العالمي قرب 2460 دولار وقت صياغة هذه السطور

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3830 جنيها.

عيار 21 يسجل 3350 جنيها.

عيار 18 يسجل 2871 جنيها.

عيار 14 يسجل 2233 جنيها.

الجنيه الذهب 26800 جنيه.

البورصات العالمية

وافتتحت العقود الآجلة الأمريكية على انخفاضات قوية بعد جلسة الجمعة التي سجلت هبوط كبير ويسجل داو جونز بالعقود الآجلة عند الساعة 4:51 بتوقيت السعودية 332.3 نقطة للخسائر، وتتراجع عقود إس آند بي 500 بنسبة 1.48%، فيما يتكبد ناسداك الخسارة الأقوى بنسبة 2.53%. ويرتفع مؤشر الخوف والتقلب فيكس بـ 9.78% وهي مؤشرات تدعم صعود الذهب

و أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 ليصل إلى 14.4 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 16% عن الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 17.1 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري عند 13.2 طن ذهب.

مشتريات المصريين من المشغولات الذهب خلال الربع الثاني من العام سجل 6.8 طن لترتفع بنسبة 2% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل 6.7 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2024 عند 8 طن.