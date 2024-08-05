شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة المصرية للمعارض تحقق فائضاً 18 مليون جنيه لأول مرة منذ 2010 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، برئاسة اللواء شريف الماوردي، عن انتهاء إعداد الحساب الختامي والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، وتسليمها إلى وزارة المالية والجهات الرقابية في المواعيد القانونية منذ 31 يوليو 2024، وفقاً للكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2024.

وقال اللواء شريف الماوردي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إن تلك المؤشرات الإيجابية اعتمدت على مخطط استغلال كافة الموارد وتعظيم استغلال الأصول، إضافة الي التوسع فى اقامة المعارض الداخلية والخارجية.

وأعرب اللواء شريف الماوردي عن تفاؤله بالعام المالي الحالي الذي بدأ في 1 يوليو 2024، مؤكداً أن الهيئة تخطط لتحقيق فائض في نتائج الأعمال يتجاوز 30 مليون جنيه، إذ تأتي هذة الخطة الطموحة بناءً على الاستراتيجية الجديدة التي نعمل عليها بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأنشطة المعرضية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

وأكد اللواء الماوردي، أن الهيئة ستواصل خلال الفترة القادمة تنظيم عدد من المعارض الخارجية والداخلية، بما يتماشى مع متطلبات السوق الخارجي وما تتميز به مصر من منتجات عالية الجودة.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى زيادة حجم الصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار سنوياً، وزيادة تنافسية المنتج المحلي.

ولفت الماوردي الى ان الهيئة تعمل على دعم الاقتصاد المصري من خلال تعزيز قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات، وتوفير منصة عالمية للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.



