شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات الغذائية ترتفع 25 % بالنصف الأول من 2024 لتسجل 3.2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية في النصف الأول من عام 2024 وبلغت 3.2 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 25% وقيمة نمو 638 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 2.5 مليار دولار، تُعد هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

تربعت الصادرات إلى الدول العربية على قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال النصف الاول من عام 2024، بقيمة 1640 مليون دولار، تمثل 52% من إجمالي الصادرات الغذائية، محققة نسبة نمو في القيمة 24%. يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 701 مليون دولار بنسبة نمو 55% وتمثل 22% من إجمالي الصادرات. الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 225 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 9%. الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 160 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات، محققة نسبة نمو بلغت 28%. باقي المجموعات الدولية بقيمة 437 مليون دولار، والتي تمثل 14% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة، محققة نسبة نمو 4%.

أما بالنسبة لأهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية خلال النصف الاول من عام 2024، فقد احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول بقيمة صادرات 238 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 15%. يليها السودان بقيمة 212 مليون دولار ونسبة نمو 28%. فلسطين بقيمة 175 مليون دولار ونسبة نمو 42%. أمريكا بقيمة 160 مليون دولار ونسبة نمو 28%. ليبيا بقيمة 151 مليون دولار ونسبة نمو 24%. هولندا بقيمة 150 مليون دولار محققة نسبة نمو 105%. إسبانيا بقيمة 122 مليون دولار محققة نسبة نمو 109%. المغرب بقيمة 114 مليون دولار ونسبة نمو 153%. الاردن بقيمة 112 مليون دولار ونسبة نمو 18%. وفي المركز العاشر إيطاليا بقيمة 111 مليون دولار ونسبة نمو 17% بالمقارنة بصادرات نفس الفترة عام 2023.

كما احتلت هولندا قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات خلال الأشهر الستة الاولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة صادرات 150 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 77 مليون دولار. يليها المغرب بقيمة صادرات 114 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 69 مليون دولار. إسبانيا بقيمة صادرات 122 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 63 مليون دولار. فلسطين بقيمة صادرات 175 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 52 مليون دولار. السودان بقيمة صادرات 212 مليون دولار وقيمة نمو 47 مليون دولار. الولايات المتحدة الامريكية بقيمة صادرات 160 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 35 مليون دولار. السعودية بقيمة صادرات 238 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 31 مليون دولار. ليبيا بقيمة صادرات 151 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 29 مليون دولار. البرازيل بقيمة صادرات 57 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 28 مليون دولار. وفي المركز العاشر الصومال بقيمة صادرات 45 مليون دولار وقيمة نمو بلغت 27 مليون دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

بالنسبة لأهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى يونيو 2024، فقد تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 309 مليون دولار وبنسبة نمو 10% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023. يليها الدقيق والنشاء بقيمة 276 مليون دولار، محققة نسبة نمو 39%. الفراولة المجمدة بقيمة 248 مليون دولار ونسبة نمو 24%. السكر بقيمة 194 مليون دولار ونسبة تراجع 13%. عصائر بقيمة 157 مليون دولار ونسبة نمو 91%. زيوت طعام بقيمة 146 مليون دولار ونسبة نمو 180%. زيتون المائدة بقيمة 136 مليون دولار ونسبة نمو 113%. خضار مجمد بقيمة 126 مليون دولار ونسبة نمو 19%. محضرات من الحبوب وبسكويت بقيمة 120 مليون دولار ونسبة نمو 23%. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 109 مليون دولار ونسبة نمو 12%.

ثانياً: أداء صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال فترة مجلس الإدارة الحالي من يناير 2020 إلى يونيو 2024:

إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير 2020 إلى مايو 2024 بلغ 20.3 مليار دولار. بلغت صادرات عام 2020 حوالي 3.4 مليار دولار، وصادرات عام 2021 بلغت 4.1 مليار دولار، صادرات عام 2022 بلغت 4.5 مليار دولار، صادرات عام 2023 بلغت 5.1 مليار دولار، وصادرات الأشهر الستة الاولى من عام 2024 بلغت 3.2 مليار دولار.