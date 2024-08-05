شكرا لقرائتكم خبر عن 49.38 مليون ريال.. أرباح «الاتحاد للتأمين» في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الاتحاد للتأمين التعاوني بنسبة 0.4% في الربع الثاني من 2024 إلى 49.389 مليون ريال، مقابل 49.568 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: «لا يوجد فرق جوهري في أرباح الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق وذلك على الرغم من انخفاض صافي أرباح نتائج التأمين وصافي نتائج الاستثمار».
وأضافت: قابل ذلك انخفاض في مصاريف التمويل والمصاريف الإدارية والعمومية ومصروف الزكاة بقيمة مماثلة تقريباً.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: «لا يوجد فرق جوهري في أرباح الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق وذلك على الرغم من انخفاض صافي أرباح نتائج التأمين وصافي نتائج الاستثمار».
وأضافت: قابل ذلك انخفاض في مصاريف التمويل والمصاريف الإدارية والعمومية ومصروف الزكاة بقيمة مماثلة تقريباً.